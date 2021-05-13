Сегодня в Татарстане ожидается гроза, дождь и до +31 градуса

В четверг, 13 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозе сильный порывистый. Кратковременные усиления могут достигать до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +26...+31 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +28°С до +30°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +27°С до +31°С.

По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане с 10 мая установилась аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры будут на девять и более градусов выше нормы до 20 мая.



Татьяна Демина