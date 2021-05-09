Свияжский музей номинировали на награду «Европейский музей года — 2020»

Свияжский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник номинировали на награду «Европейский музей года — 2020» (EMYA). Это одна из самых престижных наград в музейном деле, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Получить награду могут только музеи, прошедшие реновацию не больше трех лет назад и временные выставки.

В этом году премию вручали музеям за 2020 и 2021 год, церемония прошла в онлайн-формате. В конкурсной программе было представлено 88 музеев со всего мира. В шорт-лист премии вошли шесть российских музеев: Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск», Музей-заповедник «Куликово поле», Музей Н.И. Лобачевского, Музей AZ, Учемский музейный комплекс и Тульский государственный музей оружия. В 2021 году Россию представлял в конкурсной программе Музей истории ГУЛАГа в Москве.

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» получил особую благодарность за 2020 год. Такой наградой отмечаются музеи, которые разработали новые и инновационные направления своей работы.

Ранее в Музее истории Свияжска открылась историко-документальная выставка «1920-е годы: Свияжск в эпоху великих перемен», посвященная 100-летию образования ТАССР.

Ольга Плешкова