Пройти 1920-е по линиям судьбы: Свияжск в эпоху великих перемен

Сегодня в Музее истории Свияжска открылась историко-документальная выставка «1920-е годы: Свияжск в эпоху великих перемен», посвященная 100-летию образования ТАССР. Экспозиция выстроена таким образом, что ее можно пройти по пяти тематическим линиям-историям, охватывающим период с 1920-го по 1932 год. Экспонаты выставки — печатные издания, официальные документы, личные дневники, бумажные деньги, знаки и значки различных обществ и многое другое из фондов Музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского, Государственного архива РТ, частной коллекции художника И. Н. Артамонова.