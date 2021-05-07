Блогер в Казани снял видео, как завесил дорожную камеру собственной курткой

Фото: кадр видео из соцсети

Блогер в Казани завесил дорожную камеру собственной курткой. Пранкер опубликовал ролик в соцсети.

На кадрах блогер Талип Миннегалиев приветствует казанцев, а затем направляется к стоящей на обочине камере. Ее он завесил своей курткой, а затем начал, пританцовывая, показывать мимо проезжающим водителям, чтобы свободно проезжали.

«Можете ездить спокойно», — подписал ролик пранкер.

Ранее в Казани привлекли к ответственности блогера, танцевавшего в подгузниках на Кремлевской дамбе.

Ольга Плешкова