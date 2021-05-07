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Блогер в Казани снял видео, как завесил дорожную камеру собственной курткой

12:17, 07.05.2021 5
Блогер в Казани снял видео, как завесил дорожную камеру собственной курткой
Фото: кадр видео из соцсети

Блогер в Казани завесил дорожную камеру собственной курткой. Пранкер опубликовал ролик в соцсети.

На кадрах блогер Талип Миннегалиев приветствует казанцев, а затем направляется к стоящей на обочине камере. Ее он завесил своей курткой, а затем начал, пританцовывая, показывать мимо проезжающим водителям, чтобы свободно проезжали.

«Можете ездить спокойно», — подписал ролик пранкер.

Ранее в Казани привлекли к ответственности блогера, танцевавшего в подгузниках на Кремлевской дамбе.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07 май
    IQ у мальчика ниже среднего, наверное...
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  • Анонимно 07 май
    Ну, с административкой его, убогого. Распустились блогеры совсем
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  • Анонимно 07 май
    да это не нормально а также нужно устанавливать повыше камеры не трёхножки. и где дпс нету значит фальшивая камера не думаю что они оставят камеру без присмотра хорошо тогда могут и украсть.
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  • Анонимно 07 май
    А то, что камеры ставят незаконно, вас не смущает, и кому они бабло приносят, не задумывались
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    Анонимно 07 май
    маркизу, маркизу, маркизу Карабасу!
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