В Минприроды опровергли сообщения об ужесточении правил сбора ягод и грибов

В Минприроды опровергли сообщения в СМИ о том, что в России ужесточаются правила сбора грибов, ягод и березового сока. Люди свободно могут пребывать в лесах и собирать их.

Ранее в СМИ рассказали о том, что теперь для сбора грибов, ягод и березового сока нужно арендовать земельный участок.

— Ни в каких приказах федерального Министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

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Для россиян нет никаких ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока. Это базовое положение лесного законодательства, оно остается неизменным.

В 2019 году Министерство сельского хозяйства РФ намеревалось взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих ягод, грибов и орехов, а также березового сока, семян и лекарственных растений. Это объяснялось тем, что дикорастущие травы пользуются большим спросом не только внутри страны, но и за границей. Позже от этой идеи отказались.

Татьяна Леухина