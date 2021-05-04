Сборная России по хоккею сыграет с Финляндией в полуфинале ЮЧМ-2021

Стали известны обе полуфинальные пары юниорского чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в США.

Соперником сборной России на этой стадии турнира станет команда Финляндии. В другой паре канадцы встретятся со сборной Швеции, сенсационно обыгравшей хозяев чемпионата мира американцев (5:2).

Россияне в четвертьфинале обыграли Белоруссию со счетом 5:2.

Напомним, сборная России проиграла финнам на групповом этапе, по ходу встречи обыгрывая соперника 3:1. Подробнее о том поражении россиян читайте в материале «Реального времени».