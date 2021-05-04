В Татарстане на майские праздники продлили маршрут пригородного поезда из Свияжска до Арска

В Татарстане на майские праздники продлили маршрут следования пригородного поезда №6476 Свияжск — Арск. Это связано с увеличением пассажиропотока.



Поезд №6476 Свияжск — Арск 4, 5, 6, 7 и 10 мая отправится маршрутом Тюрлема — Арск в 10.36 и прибудет в 13.33.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробная информация — по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно), в мобильном приложении «Пригород», на информационных стендах в кассах и на остановочных пунктах, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Также в Татарстане продлили маршрут пригородного поезда №6001 «Казань — Свияжск». С 3 по 7 мая включительно, а также в понедельник, 10 мая, поезд будет отправляться из Казани в 8.10. Он проследует до Тюрлемы. Прибытие поезда на конечный пункт запланировано в 9.50.

