Принятые Россией ответные меры на санкции ЕС разъяснил Евросоюзу Чижов

Дал пояснения Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе о мерах, принятых Москвой, в ответ на односторонние действия Брюсселя постпред России при ЕС Владимир Чижов. Об этом сообщает ТАСС.

«3 мая состоялась встреча постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне», — говорится в заявлении.

Ранее Европейский союз вызвал постоянного представителя России в связи с введением российских санкций против восьми граждан ЕС, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.



Алексей Нечаев