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Принятые Россией ответные меры на санкции ЕС разъяснил Евросоюзу Чижов

20:21, 03.05.2021
Принятые Россией ответные меры на санкции ЕС разъяснил Евросоюзу Чижов
Фото: pixabay.com

Дал пояснения Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе о мерах, принятых Москвой, в ответ на односторонние действия Брюсселя постпред России при ЕС Владимир Чижов. Об этом сообщает ТАСС.

«3 мая состоялась встреча постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне», — говорится в заявлении.

Ранее Европейский союз вызвал постоянного представителя России в связи с введением российских санкций против восьми граждан ЕС, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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