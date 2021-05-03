ЕС вызвал постпреда России после введения санкций против еврочиновников

Европейский союз вызвал постоянного представителя России в связи с введением российских санкций против восьми граждан ЕС, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.

«Да, российский постпред был вызван, после полудня его примет глава внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением», — цитирует слова дипломат РИА Новости.

Ответные меры будут обсуждаться 10 мая министрами иностранных дел стран Евросоюза.

Несколько дней назад восьми гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС был закрыт въезд в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Алексей Нечаев