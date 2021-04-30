В Бугульме установили мошенника, который обманывал пенсионерок, звоня им из колонии

Полицейские установили мошенника, который обманывал пенсионерок, звоня им якобы с места происшествия и утверждая, что их родственник попал в аварию. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 30-летний житель Нижнекамска, который находился в исправительной колонии Челябинска, сообщает МВД по Бугульминскому району.



Злоумышленник представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал за деньги помочь избежать уголовной ответственности сыну или внуку пенсионерок. На счет мошенника перевели 15 тысяч рублей две жительницы Бугульмы. Всего жертвами злоумышленника стали 11 граждан, но девять из них успели позвонить родственникам.

Нижнекамца этапировали в Бугульму для проведения следственных действий. Установлена причастность к 11 эпизодам мошенничества. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что жительница Казани отдала почти миллион мошенникам, думая, что инвестирует в криптовалюту. Мошенники похитили у нее 970 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко