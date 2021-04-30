Кварацхелия и Уремович пропустят игру «Рубина» против «Динамо»

Защитник Филип Уремович и полузащитник Хвича Кварацхелия не помогут «Рубину» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«Также в лазарете находится Хвича Кварацхелия. У Филипа Уремовича восемь желтых карточек. Надеюсь, что все остальные смогут принять участие в матче», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Фото: rubin-kazan.ru

Встреча против «Динамо» состоится в Казани 1 мая. Начало матча — в 14.00 по мск.

Напомним, Кварацхелия получил травму по ходу игры в гостях с «Уралом» (1:0). Скорее всего, грузинский хавбек пропустит остаток сезона. Уремович в предыдущем туре заработал восьмую желтую карточку и дисквалифицирован на один матч РПЛ.

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