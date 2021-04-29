Минобрнауки Татарстана обязали обеспечить жильем еще четырех сирот

Вахитовский районный суд Казани обязал Минобрнауки Татарстана предоставить жилье четырем сиротам, включенным в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилфонда.



Так, в прокуратуру Заинска обратились двое детей-сирот, которое не получили жилье, хотя были включены в соответствующий список. С аналогичной ситуацией в прокуратуру Высокогорского района РТ пришли два гражданина. Они были включены в список еще в 2016 году.

Надзорные ведомства провели проверку, после чего обратились с исками к Минобрнауки Татарстана в Вахитовский районный суд Казани, требуя обязать ведомство предоставить сиротам благоустроенное жилье, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Иски надзорных ведомств суд удовлетворил в полном объеме. Исполнение решений находится на их контроле.

Напомним, это не первый случай, когда в Татарстане прокуратура требует обеспечить жильем детей-сирот. Ранее с исковыми заявлениями к Минобрнауки РТ в суд обратилась прокуратура Менделеевского района Татарстана.



Татьяна Демина