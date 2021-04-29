Суд арестовал жителя Казани после поджога взрывоопасных веществ в квартире

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Советский суд Казани арестовал на два месяца 49-летнего Эрика Нуреева, устроившего пожар в жилом доме по улице Батыршина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Нуреев пробудет в СИЗО до 27 июня.

По версии следствия, сотрудники полиции совершали обыск у подозреваемого, у которого дома хранились взрывоопасные вещества, в том числе порох — в итоге мужчина поджог их. После хлопка в квартире начался пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили пять человек в зоне плотного задымления, их спасли. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).