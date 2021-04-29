Жарков перейдет в «Авангард», Потапов и Стась уйдут в «Трактор»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков не договорился о продлении контракта с уфимским клубом и перейдет в «Авангард». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, хоккеист подпишет контракт с омичами 1 мая, после открытия рынка свободных агентов КХЛ. Ранее Жарковым интересовались «Трактор», «Автомобилист» и «Локомотив», а также «Салават Юлаев», который хотел продлить с игроком действующее до 30 апреля соглашение.

При этом «Авангард» расстанется с двумя нападающими. По некоторым данным, Андрей Стась и Алексей Потапов следующий сезон начнут в челябинском «Тракторе», куда также может перебраться форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров.

Фото: hawk.ru

Напомним, накануне «Авангард» впервые в своей истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в шести матчах московский ЦСКА.

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