Исследование: куда казанцы отправятся на майские праздники

Подавляющее большинство авиабронирований (97%) казанцев приходится на внутренние направления. В прошлом году путешествовать по России отправлялись 85% жителей столицы Татарстана, остальные — за рубеж, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть в распоряжении «Реального времени»).

Самый востребованный маршрут с вылетом в период с 1 по 10 мая — в Москву. На российскую столицу оформлено 46% всех заказов, спрос в сравнении с 2019 годом увеличился на 25%. 14,6% бронирований авиабилетов приходится на Санкт-Петербург. При этом спрос на авиабилеты в Питер уменьшился на 20% за два года. Третьим по востребованности городом стал Сочи. Спрос на авиабилеты в этот город вырос на 60%. Сюда забронировали 8,5% билетов. В топ-5 городов также входят Краснодар (доля 6,9%, рост популярности в три раза) и Симферополь (4,1%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средняя стоимость авиабилета туда-обратно в 2021 году на майские праздники из Казани составляет 8,2 рублей. Аналитики отмечают, что это на 2% дешевле, чем в 2019-ом.

Также казанцы чаще всего приобретали железнодорожные билеты в Москву (доля бронирований 66,9% от всех заказов), Екатеринбург (13,6%), Санкт-Петербург (4,55%), Пермь (3,9%) и Ижевск (1,9%). Средняя стоимость железнодорожного билета на период праздничных выходных из Казани составляет 3 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» поинтересовалось у казанцев, чем они будут заниматься в майские праздники.

Татьяна Леухина