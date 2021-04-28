Антитела к коронавирусу класса G выявили у трети казанцев

Фото: Максим Платонов

С начала мая прошлого года антитела к коронавирусу класса G выявили у трети (31,2%) казанцев. Об этом «Реальному времени» сообщили авторы проекта «Мониторинг.Инвитро», созданного для наблюдения за ходом массового тестирования на антитела к COVID-19.



По состоянию на 27 апреля этого года, тесты в лаборатории «Инвитро» сдали около 20 тысяч жителей Казани. Положительные результаты выявлены у каждого третьего — около восьми тысяч человек. И хотя это срез исследований в рамках лишь одной медицинской сети, тем не менее он отражает картину происходящего во время пандемии.



Основная масса переболевших казанцев — это трудоспособное население. По данным сервиса, 61% — это женщины преимущественно в возрасте от 18 до 45 лет. Общее количество — около четырех тысяч человек. Остальные 39% — мужчины, в основном того же возраста от 18 до 45 лет, их свыше — 2,5 тысячи человек. Менее 10% переболевших — пожилые люди старше 65 лет, однако они реже проходили исследование.



Татарстанские эпидемиологи отнеслись к этим данным скептически: «Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не комментирует результаты исследований медицинских организаций, так как не уверены в их корректности», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе татарстанского Роспотребнадзора.

Подробнее о проведенном исследовании, а также комментарии экспертов читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова