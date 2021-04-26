В суде опровергли информацию о приостановке деятельности ФБК* и Фонда защиты прав граждан*

Мосгорсуд пока не вынес решения о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией* и Фонда защиты прав граждан*. Об этом заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Данное заявление пока судом не рассмотрено, оно рассматривается судьей единолично, уточнила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, суд не выносил определений о запрете деятельности в отношении движения «Штабы Навального».

Заседание по поводу признания ФБК*, ФЗПГ* и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями пройдет 29 апреля. По его итогам либо будет назначена дата рассмотрения иска прокуратуры по существу, либо его вернут в надзорное ведомство для устранения нарушений, пишет ТАСС.

О том, что суд вынес решение приостановить деятельность организации, СМИ сообщили ранее.

*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.

Татьяна Леухина