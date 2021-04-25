В России признают зависимость от компьютерных игр болезнью

Россия планирует завершить переход на одиннадцатую версию Международной классификации болезней через четыре года. Об этом пишут «Известия».

В новый перечень добавили такие классы, как нарушения иммунной системы, болезни крови и кроветворных органов, расстройства цикла сон-бодрствование, а также заболевания, связанные с сексуальным здоровьем. Также в раздел аддиктивных расстройств добавили игровое расстройство. Также в новую редакцию вошли главы по народной (традиционной) медицине.

Фото: pixnio.com

Старая классификация, после перехода на новую в 2025 году, будет действовать в течение двух лет во избежание потери данных. Она действовала с 1989 года.

Ранее ученые шведского университета Карлстада и норвежского университета Осло выяснили, что дети, часто играющие в компьютерные игры, лучше знают английский язык.