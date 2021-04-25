В Татарстане выявили 35 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 35 новых случаев COVID-19, все контактные. Об этом сообщает оперштаб.

12 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому. Всего в республике зарегистрировано 20 272 случая коронавируса.

13 новых случаев COVID-19 выявили в Казани, восемь — в Набережных Челнах, два — в Балтасинском и Лениногорском районах, по одному зарегистрировали в Азнакаевском, Альметьевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Менделеевском, Мензелинском, Рыбно-Слободском и Тукаевском районах.



За сутки выздоровели пять пациентов с коронавирусом, общее число вылечившихся достигло 17 378.

Фото: tatarstan.ru

Умерли за сутки два человека, за весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 455 татарстанцев.

Последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина