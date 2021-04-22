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Капитан УНИКСа Смит вошел в символическую сборную сезона Еврокубка

06:54, 22.04.2021
Капитан УНИКСа Смит вошел в символическую сборную сезона Еврокубка
Фото: vk.com/unicsbasket

Стали известны имена пятерки лучших баскетболистов Кубка Европы в сезоне-2020/21.

В символическую пятерку попал капитан и защитник УНИКСа Джамар Смит, также в число лучших включен игрок «Виртуса» Милош Теодосич.

Полностью список выглядит следующим образом: защитники Милош Теодосич («Виртус»), Джамар Смит (УНИКС) и Изаия Кординье («Нантер»), тяжелый форвард Матиас Лессор («Монако»), центровой Уилли Рид («Будучность»).

Напомним, УНИКС обыграл в полуфинале итальянский «Виртус» и вышел в финал Кубка Европы. В финальной серии казанцам предстоит сыграть против «Монако».

СпортБаскетбол
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