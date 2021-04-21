Миллиардер Рыбаков призвал отказаться от ипотеки

Миллиардер Игорь Рыбаков призвал отказаться от ипотеки. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале.

«Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, «заманух» со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть — это долг перед банком под плавающую ставку», — предупредил он.

Также он сказал, что банки могут менять процентную ставку, даже если часть долга уже оплачена.

«Вы берете себе петлю на шею», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в январе — феврале жителям Татарстана выдали 8,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 30,2% больше, чем годом ранее. Объем выданной ипотеки за этот период составил 19,4 млрд рублей (+42,8%).

Алексей Нечаев