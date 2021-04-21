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Миллиардер Рыбаков призвал отказаться от ипотеки

21:11, 21.04.2021 5
Миллиардер Рыбаков призвал отказаться от ипотеки
Фото: vk.com/rybakov_igor

Миллиардер Игорь Рыбаков призвал отказаться от ипотеки. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале.

«Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, «заманух» со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть — это долг перед банком под плавающую ставку», — предупредил он.

Также он сказал, что банки могут менять процентную ставку, даже если часть долга уже оплачена.

«Вы берете себе петлю на шею», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в январе — феврале жителям Татарстана выдали 8,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 30,2% больше, чем годом ранее. Объем выданной ипотеки за этот период составил 19,4 млрд рублей (+42,8%).

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Правильно, но люди не поймут, они думают, что всё просто.
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  • Анонимно 21 апр
    Приступ честности???!!! Но он абсолютно прав. Я его зауважал.
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  • Анонимно 22 апр
    Все верно, граждане ройте землянки.
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  • Анонимно 22 апр
    А он не сказал как можно купить квартиру без ипотеки?
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  • Анонимно 22 апр
    Само наличие ипотеки, как явления, взвинчивает цены на жильё в 2-3 раза, это известный факт, и когда можно было бы накопить самостоятельно сумму в 2-3 меньшую, люди берут кредит на изначально завышенную в разы сумму + ещё проценты увеличивают стоимость в 2 раза минимум, вот и посчитайте что это за ярмо, это рабство. Цена жилья завышается почти в 6 раз! базовая потребность, почему миллионы людей играют по правилам единиц? не хотите изменить ситуацию - СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
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