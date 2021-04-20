В Челнах акваторию Нижнекамского водохранилища выставили на торги
В Набережных Челнах выставили на торги акваторию Нижнекамского водохранилища у поселка Элеваторная гора. Организатором торгов выступает Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
По данным «Челнинских известий», акваторию отдают под размещение плавательных средств и других объектов сооружений. Площадь территории составляет 2,5 тысячи кв. метров.
Аукцион назначен на 14 мая. Начальная цена контракта составляет 32,4 тыс. рублей. С победителем заключат договор аренды на 20 лет.
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