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В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам нарушения границ земельного участка соседями

10:29, 20.04.2021 1
В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам нарушения границ земельного участка соседями
Фото: pxhere.com

В Татарстане заработает горячая линия Росреестра Татарстана, позвонив по которой жители РТ смогут узнать, что делать, если соседи нарушили границы земельного участка. Она пройдет 21 апреля с 9.00 до 12.00, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также можно будет проконсультироваться по вопросам земельного спора между соседями, а также по срокам устранения нарушения земельного законодательства и последствиям в случае его несоблюдения.

Звонки принимаются по телефону +7(843)255-25-71.

Общество Татарстан
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