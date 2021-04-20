В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам нарушения границ земельного участка соседями

В Татарстане заработает горячая линия Росреестра Татарстана, позвонив по которой жители РТ смогут узнать, что делать, если соседи нарушили границы земельного участка. Она пройдет 21 апреля с 9.00 до 12.00, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также можно будет проконсультироваться по вопросам земельного спора между соседями, а также по срокам устранения нарушения земельного законодательства и последствиям в случае его несоблюдения.

Звонки принимаются по телефону +7(843)255-25-71.