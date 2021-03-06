ГИБДД Татарстана потратит 6 млн рублей на программы о безопасности дорожного движения

Фото: Максим Платонов

УГИБДД МВД по Татарстану планирует потратить в общей сложности почти 6 млн рублей на передачи о безопасности дорожного движения. Это следует из опубликованных на этой неделе тендеров.

На телепередачи ведомство заложило бюджет в 2,77 млн рублей: за эти средства на региональном телеканале или в региональном сегменте федерального телеканала предполагается разместить не менее 20 коротких (не менее 15 секунд) видеороликов, а также 10 обучающих фильмов (от 7 до 30 минут каждый).

На радиопередачи заложено 3,22 млн рублей, предполагается, что их будет транслировать радиостанция, вещающая не менее чем на 80% территории республики и уже имеющая в своем эфире программы по автомобильной тематике. Всего должно выйти 68 выпусков радиопрограмм (каждая с повтором). В документации тендера даже прописана примерная концепция программы — беседа ведущего с сотрудником ГИБДД и общественным деятелем по одной из тем, связанных с безопасностью на дорогах.

Напомним, Татарстан занимает третье место среди регионов России по количеству и сумме штрафов ГИБДД.