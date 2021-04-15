Жители Набережных Челнов задолжали за коммунальные услуги 1 млрд 117 млн рублей

Жители Набережных Челнов задолжали за коммунальные услуги 1 млрд 117 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Набережных Челнов Илья Зуев.

За год задолженность выросла на 62 млн рублей. На 1 апреля 2020 года долги горожан составляли 1 млрд 55 млн рублей.

Зуев напомнил, что управляющая компания после уведомления жильцов об имеющейся задолженности вправе ограничить поставку ресурсов.

«Это очень действенная мера. Но хотелось бы, чтобы она не применялась. Всех призываю производить оплату в срок, чтобы вас не отключали от электроэнергии или других ресурсов», — приводит его слова пресс-служба исполкома Набережных Челнов.

Также он подчеркнул, что еще одной мерой по взысканию долгов является арест имущества по решению суда. Арестовать могут и автомобиль, у должника могут изъять автомобиль прямо на дороге.



Фото: nabchelny.ru

«До этого доводить не следует. Если есть сложные жизненные ситуации, а такое бывает, необходимо обратиться в управляющую компанию, находиться с ней диалоге. В большинстве случаев к людям относятся с пониманием, составляются графики реструктуризации задолженности, чтобы можно было растянуть оплату на определенный период. Здесь, конечно, работает индивидуальный подход», — добавил чиновник.

Ранее в Росстате подсчитали, что к октябрю 2020 года размер задолженности россиян за коммунальные услуги вырос до 625 млрд рублей. За 12 месяцев эта сумма увеличилась на 55 млрд рублей.

Ольга Плешкова