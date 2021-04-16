В Казани с начала года восемь безработных горожан стали предпринимателями — видео

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В Казани восемь безработных горожан стали предпринимателями с начала года. В этом им помогли центры занятости, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Безработные граждане могут получить господдержку на открытие собственного дела. Центры занятости контролируют процесс.

Сейчас в Казани 11 тысяч безработных. С начала года на учете в центрах занятости стояли 17 тысяч горожан. До конца года еще 4 тысячи казанцев должны найти работу.

По данным Минтруда РТ, в Татарстане насчитывается 46 767 вакансий, 3 402 из которых местные работодатели представили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,54 чел. на одну вакансию.

За прошедшую неделю количество безработных татарстанцев сократилось на 502 человека. По состоянию на 14 апреля в органах службы занятости республики зарегистрирован 25 341 нетрудоустроенный гражданин.

Татьяна Леухина