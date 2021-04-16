В Ростуризме сообщили, когда закончатся продажи туров с кешбэком

В Ростуризме не подтвердили появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что два миллиарда рублей, выделенные правительством России на новый этап программы туристического кешбэка, закончились.

В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли данные о том, что выделенная на субсидии сумма исчерпана. В Ростуризме напомнили, что продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня. Граждане могут приобрести туры и проживание с возвратом с датой поездки до 30 июня, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что с момента запуска третьего этапа программы кешбэка за путешествия по России около 200 тысяч туристов приобрели туры на общую сумму почти в 4 млрд рублей.



Ольга Плешкова