Новости общества

01:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новые арт-объекты могут появиться у станции метро «Козья Слобода» в Казани

10:00, 16.04.2021 4
Новые арт-объекты могут появиться у станции метро «Козья Слобода» в Казани
Фото: wikimedia.org

Новые арт-объекты могут появиться у станции метро «Козья Слобода» в Казани. Идею предложила скульптор Зульфия Мухамедьярова на встрече мэра Ильсура Метшина с творческой молодежью в рамках Международного дня культуры, сообщили в пресс-службе города.

Мухамедьярова отметила, что было бы органично сделать скульптуры коз в этом месте.

«У нас есть конкретные территории, все они в открытом доступе, необходимо комплексно подойти к украшению города», — ответил мэр.

Также он заявил, что к этой работе можно привлечь студентов — начинающих скульпторов и обсудить проекты с главным архитектором Казани и с представителями профильных подразделений исполкома.

Ранее в центре Казани появилась новая скульптура, изображающая собаку с крыльями в шапке. Авторами произведения стали две девушки, работающие под псевдонимом @karale.mia. Ранее девушки прославились скульптурами ангела и дриады, которые появились на берегу Казанки.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    молодежь привлекать и давать зеленый свет для творчества!
    Ответить
  • Анонимно 16 апр
    В том районе и живые козы бегают. Может отойдете от колхозной тематики, все-таки там энергоинститут, студенты учаться. А если на тему энергии ?
    Ответить
  • Анонимно 16 апр
    Главное чтобы объекты действительно украшали город и выглядели хорошо.
    Ответить
  • Анонимно 16 апр
    все чаще стали горожан привлекать,удивительно.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем