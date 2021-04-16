Новые арт-объекты могут появиться у станции метро «Козья Слобода» в Казани

Новые арт-объекты могут появиться у станции метро «Козья Слобода» в Казани. Идею предложила скульптор Зульфия Мухамедьярова на встрече мэра Ильсура Метшина с творческой молодежью в рамках Международного дня культуры, сообщили в пресс-службе города.

Мухамедьярова отметила, что было бы органично сделать скульптуры коз в этом месте.

«У нас есть конкретные территории, все они в открытом доступе, необходимо комплексно подойти к украшению города», — ответил мэр.

Также он заявил, что к этой работе можно привлечь студентов — начинающих скульпторов и обсудить проекты с главным архитектором Казани и с представителями профильных подразделений исполкома.

Ранее в центре Казани появилась новая скульптура, изображающая собаку с крыльями в шапке. Авторами произведения стали две девушки, работающие под псевдонимом @karale.mia. Ранее девушки прославились скульптурами ангела и дриады, которые появились на берегу Казанки.

Алексей Нечаев