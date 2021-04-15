Яруллин: «Серия с «Авангардом» была одной из лучших в истории КХЛ»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подвел итоги серии с «Авангардом» (3:4) в полуфинале Кубка Гагарина по хоккею. По его словам, это противостояние стало одной из лучших в истории проведения турнира.

«Наша серия была одна из лучших в истории КХЛ. Жесткая серия, упорная. За это мы и любим хоккей. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, ребята, за то что бились и играли всем сердцем. Хотел бы пожелать «Авангарду» удачи в финале. На этом жизнь не заканчивается. Хвала Всевышнему за то, что мы вообще играем в хоккей, а не как в прошлом году. Ни за кого из ребят мне не стыдно, мы были неравнодушны», — сказал Яруллин.

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл в овертайме в седьмом матче серии с «Авангардом» (3:4 от) и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Ранее казанцы с «сухим» счетом 4:0 обыграли в плей-офф нижегородское «Торпедо» и уфимский «Салават Юлаев».



«Авангард» в финал Кубка Гагарина сыграет с московским ЦСКА, обыгравшим в полуфинале петербургский СКА (4:2).

Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барс» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, но турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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