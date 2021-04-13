Водители казанского каршеринга нечасто превышают скорость, но накопили ворох других нарушений

Фото: Лейсан Набиева

Казанский каршеринг в числах

Сегодня «Яндекс. Драйв» опубликовал результаты исследования работы каршеринга в Казани, где сервис функционирует уже два неполных года. За этот период казанцы совершили на автомобилях «Драйва» 2 млн поездок. В последние полгода среднее число поездок в день составляло 2,7 тысячи по будням и 3 тысячи по выходным. Парк сервиса в Казани насчитывает 440 машин.

В среднем один каршеринговый автомобиль совершает семь поездок в будний день и восемь в выходной (хотя авторы исследования отмечают — иногда одно авто может совершить несколько десятков поездок). Машина экономкласса находится в движении в среднем 3 часа 50 минут, а автомобили комфорт- и бизнес-класса — 5 часов 20 минут. Паркуются машины чаще всего на довольно короткое время: с 8.00 до 21.00 в 60% случаев парковка занимает не больше часа.

В основном каршерингом пользуются люди в возрасте 25—34 лет, при этом доля более молодых пользователей (21—24 года в случае каршеринга и 18—24 года в случае своего авто) в каршеринге в несколько раз превышает таковую среди пользователей собственных авто. Авторы исследования утверждают, что каршеринг в Казани «взрослеет». Доля пользователей 35 лет и старше за последние два года выросла в полтора раза, до 23%. Средний водительский стаж за время работы сервиса в Казани вырос с 9 до 10 лет, доля водителей с небольшим стажем (от 2 до 4 лет) сократилась на четверть, а доля опытных водителей (со стажем от 15 лет), наоборот, увеличилась на треть — сейчас они составляют 19%.

В среднем один каршеринговый автомобиль совершает семь поездок в будний день и восемь в выходной. Фото kazanfirst.ru

«Все говорит о том, что водитель не бережет автомобиль»

«Яндекс.Драйв» также провел подсчеты по правонарушениям, точнее, по одному их виду — превышению скорости, сравнив водителей каршеринга и водителей собственных авто. Число превышений измерялось не на основе данных ГИБДД, а на основе собственных замеров через приложение «Драйва» и приложение «Яндекс.Навигатор» для водителей обычных машин.

Авторы исследования пришли к выводу: водители каршеринговых авто превышают скорость так же часто, как и водители обычных автомобилей. Данными по другим правонарушениям каршеринговых авто в «Яндекс.Драйве» не располагают, сообщили в пресс-службе сервиса «Реальному времени».

На этом фоне уместно вспомнить вал ДТП с участием каршеринговых авто во второй половине 2019 года, вскоре после запуска сервиса в Казани. За первые полтора месяца работы водители каршеринга совершили 52 ДТП, в двух случаях просто скрывшись с места происшествия. Имели место массовые ДТП с участием автопарка каршеринга, которые парализовывали движение на перекрестках, а также ДТП со смертельным исходом. В июле того года ГИБДД проводила рейд, целью которого были именно каршеринговые автомобили, и выявила нарушения у четверти водителей.

Сейчас ситуация с каршеринговыми авто стабилизировалась, сообщил «Реальному времени» командир полка ДПС Казани Михаил Савин, но на спад нарушения не пошли. «В прошлом году, даже невзирая на ограничения из-за пандемии, снижение небольшое, динамика не меняется, — сообщил Савин. — Все говорит о том, что водитель не бережет автомобиль, что приводит к негативным последствиям»

За последние три месяца в Казани привлекли к ответственности 143 водителя каршеринговых автомобилей (напомним, всего по Казани ездят 440 каршеринговых авто), следует из предоставленных ГИБДД данных. Из них 10 — за нетрезвую езду, у одного из них вдобавок не было прав, еще 15 отказались от освидетельствований. Еще 60 привлекли к ответственности за нарушения правил парковки, остальных — за различный спектр более грубых нарушений.

Александр Артемьев