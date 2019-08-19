В Казани произошло массовое ДТП с участием нетрезвого водителя каршерингового автомобиля

В Казани произошло массовое ДТП с участием автомобиля каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв», водитель которого был нетрезв. Более того, будучи нетрезвым, он дважды за день садился за руль каршерингового авто.

Как сообщает городское ГИБДД, утром 18 августа автомобиль Skoda Rapid с логотипами «Яндекс.Драйв» следовал по улице Р. Зорге со стороны проспекта Победы в направлении улицы Ю. Фучика, напротив дома №85 по улице Фучика не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем Daewoo Nexia под управлением мужчины 1982 года рождения.

Этот автомобиль, в свою очередь, откинуло на впереди стоящий автомобиль Lada Kalina. Далее «Ладу» отбросило на впереди стоящий автомобиль Renault Megane. Все три машины стояли в попутном направлении на красном сигнале светофора.

После ДТП виновник с явными признаками алкогольного опьянения пытался сбежать с места происшествия. Однако участника ДТП задержали, приехавшие на место сотрудники Росгвардии передали виновника ДТП в руки инспекторов ДПС.

В отношении молодого человека 1994 года рождения, который управлял автомобилем «Яндекс.Драйва» составили административные протоколы по статье 12.26 ч. 1 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а также по статье 12.15 ч. 1 КОаП РФ.

Как выяснилось, в этот же день двумя часами ранее этого же водителя задерживали инспектора ДПС на улице Ю. Фучика около дома №64: он с явными признаками опьянения управлял другим каршеринговым авто.