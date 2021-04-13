Умер руководитель ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич
Сегодня стало известно о смерти заслуженного артиста БССР, бывшего солиста ансамбля «Песняры» и его руководителя Леонида Борткевича. Об этом сообщается на официальной странице ансамбля.
Леонид Борткевич умер на 72 году жизни. Он был солистом ансамбля с 1970 по 1980 год, а затем с 1999 по 2003 год. Он имел звание артиста Белорусской ССР.
«Сегодня в Минске скончался один из легендарных песняров Леонид Борткевич! Светлая память артисту!» — написал директор коллектива Николай Бабичев.
О причинах смерти не сообщается.
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