Умер руководитель ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич

Сегодня стало известно о смерти заслуженного артиста БССР, бывшего солиста ансамбля «Песняры» и его руководителя Леонида Борткевича. Об этом сообщается на официальной странице ансамбля.

Леонид Борткевич умер на 72 году жизни. Он был солистом ансамбля с 1970 по 1980 год, а затем с 1999 по 2003 год. Он имел звание артиста Белорусской ССР.

«Сегодня в Минске скончался один из легендарных песняров Леонид Борткевич! Светлая память артисту!» — написал директор коллектива Николай Бабичев.

О причинах смерти не сообщается.



Ольга Плешкова