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В Татарстане зарегистрировали три случая смерти от COVID-19

18:16, 11.04.2021
В Татарстане зарегистрировали три случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане зарегистрировали три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчина 1936 года рождения и женщины 1936-го и 1940-го.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.

За весь период в республике от коронавируса умерли 438 человек.

Вчера в Татарстане подтвердились два случая смерти от коронавируса. За минувшие сутки в республике выявили 34 новых случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 19 802 случая коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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