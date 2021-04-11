В Татарстане зарегистрировали три случая смерти от COVID-19

В Татарстане зарегистрировали три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчина 1936 года рождения и женщины 1936-го и 1940-го.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.

За весь период в республике от коронавируса умерли 438 человек.

Вчера в Татарстане подтвердились два случая смерти от коронавируса. За минувшие сутки в республике выявили 34 новых случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 19 802 случая коронавируса.