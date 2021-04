В ОАЭ назвали имя первой арабской женщины-астронавта

Стало известно имя первой арабской женщины-космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее зовут Нура Аль-Матруши.

«Сегодня мы заявляем о двух новых космонавтах из ОАЭ. <...> Среди них первая женщина-космонавт Нура Аль-Матруши, второй — Мухаммед Аль-Маля», — написал премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум.

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ