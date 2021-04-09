Хартли: «Ошибки случаются в хоккее. «Авангард» будет готов к пятому матчу»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в четвертом матче серии плей-офф. Казанцы сравняли счет в серии, одержав две победы в Балашихе после двух поражений в Казани.

«Доволен тем, как ребята выкладывались, работали, старались. Тяжелое начало, пропустили в первом периоде. Ошибки случаются в хоккее. Мы создали много голевых моментов, но не смогли их реализовать. В Казани мы владели инициативой, в Балашихе — соперник. 2-2 — в серии, мы будем полностью готовы к пятому матчу», — сказал Хартли.

Фото: ak-bars.ru

При этом тренер «Авангарда» отметил недостаток коммуникации между игроками по ходу встречи. По его словам, именно это стало причиной пропущенной шайбы в самом начале игры. Также на результат повлияли невынужденные удаления, считает Хартли.

«У нас был недостаток коммуникации, отсюда пропущенная шайба. Соперник оказывал давление, мы оказывали давление. Хоккей состоит из ошибок. Здесь идеальный пример этого. Я бы не сказал, что у нас были необязательные удаления. В регулярном чемпионате у нас таких проблем не было. Возможно, сейчас возник недостаток коммуникации, может быть, молодые ребята нервничают. Мы разговаривали об этом в раздевалке с ребятами. Нам абсолютно не нужны такие удаления», — сказал Хартли.

Напомним, «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Авангардом», обыграв омичей в обоих выездных матчах в Балашихе. Теперь команды сыграют пятый матч в Казани, после чего вновь вернутся в Подмосковье для шестой встречи.

Ранее после четвертой игры об итогах высказался главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Тренер казанцев особенно выделил заслуги вратаря Тимура Билялова, добывшего команде две победы на выезде.