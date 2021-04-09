Квартальнов: «Билялов сделал разницу «Ак Барсу», для меня это не сюрприз»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о победе над «Авангардом» в четвертом матче серии плей-офф.

По его словам, вратарь команды Тимур Билялов стал главным творцом побед казанцев на выезде. Также Квартальнов раскрыл причины, по которым Найджел Доус не реализует выгодные моменты.

«Насчет Найджела Доуса — посмотрим. Он, конечно, мастер, но есть какое-то волнение. Должен был забивать. Для него это тоже новый этап, хотя игрок опытный. В выездных играх разницу нам сделал Тимур Билялов. Пару мертвых моментов во втором периоде он вытащил. Но для меня это не сюрприз. При этом я скажу, что и ребята ему помогали», — считает тренер «барсов».

Фото: ak-bars.ru

Квартальнов вновь отметил игру Даниса Зарипова, назвав его мастером своего дела. В целом, по мнению рулевого «Ак Барса», на площадке шла боевая и тяжелая игра, какой получается и вся серия с «Авангардом».

«Хорошо, что опять первыми забили. Доиграли, победили. За счет чего выиграли? Блокировка бросков, вбрасывания. «Авангард» очень четко эти вещи делает, нам важно не удаляться. У нас были хорошие моменты. Где-то, может, отдали инициативу. Не шло большинство. Тяжелая была игра, тяжелая вся серия», — сказал Квартальнов.

Напомним, «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Авангардом», обыграв омичей в обоих выездных матчах в Балашихе. Теперь команды сыграют пятый матч в Казани, после чего вновь вернутся в Подмосковье для шестой встречи.