Завершилась Международная конференция Фонда Потанина «Спорт и общество. Открытый разговор»

Благотворительный фонд Владимира Потанина подводит итоги первой международной конференции по вопросам развития социального спорта, которая проходила 6 и 7 апреля в онлайн-формате. Мероприятие было организовано фондом при поддержке Министерства спорта РФ и приурочено к учрежденному Генассамблеей ООН Международному дню спорта на благо развития и мира.

Конференция объединила ведущих экспертов в области физической культуры и благотворительности, представителей органов государственной власти и спортивного сообщества. В частности, в мероприятии приняли участие управляющий директор Специальной Олимпиады в Европе и Евразии Дэвид Евангелиста, президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, старший специалист по защите детей в ЮНИСЕФ Гузаль Камалова, соруководитель организации Spirit of Football Свен Содерберг, директор и учредитель всероссийской программы комплексной реабилитации личности «Лига мечты» Наталья Белоголовцева, бренд-менеджер Nike в категории «Бег» Александра Доронина, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух и другие эксперты.

В рамках первого дня конференции участники обсудили вклад социального спорта в борьбу с кризисом, достижение целей устойчивого развития и национальных целей России, поделились практическим опытом реализации конкретных социальных спортивных проектов, а также рассказали о том, как социальный спорт меняет жизнь людей, нуждающихся в помощи, и преобразует целые территории.

Второй день конференции был посвящен возможностям организации спортивных мероприятий, в том числе в условиях ограничений. Эксперты обсудили вопросы подготовки кадров для социального спорта в России и за ее пределами, а также сосредоточились на теме поиска ресурсов для реализации социально-спортивных проектов. Также в рамках второго дня конференции прошла онлайн-зарядка с Русланом Пановым, телеведущим, экспертом-методистом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit в России.

«Социальный спорт — это важный инструмент объединения сообществ и поддержки инициативных людей, которые готовы внедрять позитивные изменения и строить лучшее будущее, — отметила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева. — Он встроен в общую повестку фонда, пересекаясь с культурой, образованием и благотворительностью. Наш первый шаг в направлении развития социального спорта — запуск конкурса «Спорт для всех». Это пилотная инициатива, которая позволит нам выявить существующие сегодня социальные спортивные проекты и поддержать их. Надо отметить огромный интерес, который проявили к конкурсу некоммерческие организации — мы получили порядка 900 заявок и в связи с этим увеличили грантовый фонд с 30 до 100 млн рублей».

Записи трансляций можно посмотреть в YouTube Фонда Потанина.