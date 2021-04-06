Конференция «Спорт и общество. Открытый разговор»

6-7 апреля Фонд Потанина проведет Международную онлайн-конференцию о социальном спорте «Спорт и общество. Открытый разговор».

Социальный спорт: приглашение к дискуссии

Сфера социального спорта в нашей стране еще только формируется. На данный момент она не регулируется какими-либо правилами, а у представителей НКО, вузов, спортивных федераций, реализующих программы в области спорта, физической культуры, здорового образа жизни, образования и соцзащиты, нет единой площадки для взаимодействия и обмена опытом.

«Мы уверены, что спорт ― важный инструмент для решения общественных проблем и повышения качества жизни людей, его потенциал в этой области огромен, ― отмечает генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева. ― В Международный день спорта на благо развития и мира мы хотим пригласить к разговору всех, кого волнует, как спорт влияет на наши ценности, какие социальные эффекты сопровождают спортивный проект, и какие спортивные технологии могут использоваться в работе НКО.

В 2020 году мы открыли новую благотворительную программу «Сила спорта», чтобы позитивных изменений стало больше. Но вопросы, которые мы ставили себе во время разработки программы, не предполагают однозначных ответов. Поэтому мы надеемся выступить инициаторами диалога между ведущими практиками некоммерческого сектора из России и мира».

Цели конференции

объединить экспертов и лидеров мнений в области физической культуры и благотворительности, представителей государственной власти, спортивного сообщества и бизнеса;

инициировать общественную дискуссию о социальном спорте, его сути, задачах и возможностях;

создать постоянную площадку для сотрудничества всех заинтересованных сторон в сфере социального спорта.

Среди участников конференции «Спорт и общество. Открытый разговор»

Даниэль Анорве, профессор Университета Гуанахуато, Мексика

Игорь Барадачев, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко

Наталья Белоголовцева, директор и учредитель всероссийской программы комплексной реабилитации личности «Лига Мечты/Лыжи Мечты»

Дэвид Евангелиста, управляющий директор Специальной Олимпиады в Европе и Евразии

Станислав Каспаров, директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУР, председатель совета Форума Доноров

Ольга Слуцкер, президент Специальной олимпиады России

Ольга Пугач, основательница российского движения «Плоггинг в парках»,

а также представители Министерства спорта России и ведущие эксперты спортивного и бизнес-сообщества России.

Модераторами дискуссии выступят управляющий партнер Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, сооснователь проекта Impact Hub Moscow Анастасия Гулявина, директор Центра «Благосфера» Наталья Каминарская, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев, директор по коммуникациям и стратегическому развитию Центра «Благосфера» Елена Темичева, президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.

Стратегическим партнером конференции выступает АНО «Национальные приоритеты».

Партнеры секций: Ассоциация менеджеров и благотворительный фонд «Нужна помощь».