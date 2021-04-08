В марте в Татарстане потребление электроэнергии увеличилось на 5%

В марте в Татарстане потребление электроэнергии по сравнению аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5% и составило 2,821 млрд кВт•ч в энергосистеме республики. При этом с начала 2021 года этот показатель снизился на 2,5% — до 8,2 млрд кВт.

Причины роста потребления электроэнергии в прошлом месяце связаны с теплой погодой, увеличением расхода электроэнергии предприятиями автопромышленности, фирмами по производству нефтяных и химических продуктов.

Выработка электроэнергии электростанциями Татарстана в марте 2021 года увеличилась на 5,1%, — до 2,3 млрд кВт•ч, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Региональное диспетчерское управление энергосистемы.

Основная доля роста выработки электроэнергии пришлась на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 в Казани, Набережночелнинскую ТЭЦ и ТЭЦ-1 Нижнекамска.

Фото: pxhere.com

Общий переток электроэнергии в энергосистему Татарстана с начала текущего года достиг 1,112 млрд кВтч, в частности 530,1 млн кВтч по итогам марта.

Напомним, в январе 2021 года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Татьяна Демина