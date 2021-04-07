В Татарстане мужчину обвиняют в хранении поддельных купюр на 530 тысяч рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение против 52-летнего жителя Новосибирска по уголовному делу о хранении, перевозке и сбыте поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ).



Следствие считает, что он хранил и перевозил для сбыта заведомо поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму не менее чем 530 тысяч рублей. Максимальное наказание по статье — лишение свободы до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до пяти лет или без него.

Мужчина не признал вину. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направят в Челнинский горсуд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура РТ.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет суд над 23-летним местным жителем, оплатившим спа-услуги двумя фальшивыми пятитысячными купюрами.

Маргарита Головатенко