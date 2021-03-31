В следующем году в России МРОТ может вырасти почти на 5%

Фото: Илья Репин (архив)

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может увеличиться на 4,7%, а в 2023 году — на 5,8%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она обратила внимание, что эти цифры пока предварительные. «Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике», — отметила Голикова.

Голикова считает, что существенное влияние на размер зарплат оказывают меры, направленные на поддержку российской экономики, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, с 2021 года в России МРОТ рассчитывается по новой методике и составляет 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля. В связи с этим в стране минимальная зарплата впервые превысила прожиточный минимум, который на данный момент составляет 11 653 рубля.

