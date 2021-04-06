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Ушел из жизни член Академии наук Татарстана Абдулхамит Равилов

16:59, 06.04.2021 1
Ушел из жизни член Академии наук Татарстана Абдулхамит Равилов
Фото: media.kpfu.ru

Ушел из жизни доктор ветеринарных наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Татарстан, заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники Абдулхамит Равилов, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.

Именно он и его ученики дали научное обоснование биологическим свойствам некоторых групп вирусов сельскохозяйственных животных — это позволило создать определенные наборы диагностиков и вакцины, которые затем внедрили в широкую ветеринарную практику.

Равилов долгое время возглавлял Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт, награжден орденом «Знак Почета».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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