Ушел из жизни член Академии наук Татарстана Абдулхамит Равилов
Ушел из жизни доктор ветеринарных наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Татарстан, заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники Абдулхамит Равилов, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.
Именно он и его ученики дали научное обоснование биологическим свойствам некоторых групп вирусов сельскохозяйственных животных — это позволило создать определенные наборы диагностиков и вакцины, которые затем внедрили в широкую ветеринарную практику.
Равилов долгое время возглавлял Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт, награжден орденом «Знак Почета».
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