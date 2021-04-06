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В Казани просят сохранить комплекс зданий обувной фабрики «Спартак»

13:58, 06.04.2021 4
В Казани просят сохранить комплекс зданий обувной фабрики «Спартак»
Фото: instagram.com/okn.tatarstan

Неравнодушные казанцы обращаются в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия с просьбой сохранить комплекс зданий обувной фабрики «Спартак». Об этом ведомство сообщает на своей странице в Instagram.

Некоторые историки говорят о том, что здание представляет интерес как образец модернистской советской архитектуры. Есть и те, кто категорически не признает особой ценности фабрики для Казани.

Комитет поинтересовался у жителей столицы Татарстана в социальных сетях: нужно ли поставить здание на государственную охрану или в этом нет необходимости.

Осенью прошлого года «Реальное время» выяснило, чтобы бывшее производственное здание обувной фабрики «Спартак» и землю на улице Спартаковской, 2 выставят на продажу. Начальная цена актива определена в 1,497 млрд рублей. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураИсторияКультура Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Если здание сохранить возможно, то почему бы и нет.
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  • Анонимно 06 апр
    по архитектуре не понять ничего,ценно или нет
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  • Анонимно 06 апр
    развалили такую успешную фабрику- давайте и здание уничтожим, чтобы уж без следа...чтобы молодые казанцы не догадались, что в Казани была вполне успешная фабрика, которая делала обувь из натуральной кожи, и могла дать горожанам и недорогую и качественную продукцию, и рабочие места!
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    Анонимно 06 апр
    так со временем горожанам перестала быть нужна такая обувь, появилась обувь импортная
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