В Казани просят сохранить комплекс зданий обувной фабрики «Спартак»

Неравнодушные казанцы обращаются в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия с просьбой сохранить комплекс зданий обувной фабрики «Спартак». Об этом ведомство сообщает на своей странице в Instagram.

Некоторые историки говорят о том, что здание представляет интерес как образец модернистской советской архитектуры. Есть и те, кто категорически не признает особой ценности фабрики для Казани.

Комитет поинтересовался у жителей столицы Татарстана в социальных сетях: нужно ли поставить здание на государственную охрану или в этом нет необходимости.

Осенью прошлого года «Реальное время» выяснило, чтобы бывшее производственное здание обувной фабрики «Спартак» и землю на улице Спартаковской, 2 выставят на продажу. Начальная цена актива определена в 1,497 млрд рублей. Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина