На ремонт 11 км дороги Казань — Ижевск потратят 1,6 миллиарда

Из Елабуги в Ижевск

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» начало поиск подрядчика на «дорожный» контракт на сумму в 1,59 млрд рублей. Эти средства ведомство намерено потратить на капитальный ремонт участка трассы М-7, на дорогу, ведущую в Ижевск.

Этот участок находится между отметками км 4+000 — км 15+200 и имеет длину 11 233 м. Он расположен на территории Татарстана, на землях Поспеловского, Мунайского и Абалачевского сельских поселений Елабужского и Менделеевского районов. Помимо прочего, эта дорога связывает Елабугу и Менделеевск. Согласно документации тендера, в сутки по ней проезжает около 9 тысяч машин.

Ранее в Татарстане уже велись ремонтные работы на трассе в Ижевск, но в гораздо меньших масштабах. Так, в 2015 году ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявляло тендер на ремонт небольшого отрезка этого подъезда на 60 млн рублей. В 2018 году ремонтировали другой отрезок этой дороги на 173 млн рублей.

Проект капремонта на 1,59 млрд рублей выполнила казанская компания ООО «Интехпроект» за 8,2 млн рублей. Она же позже занималась разработкой документации для капремонта других участков М-7 на сумму еще в 25,7 млн рублей.

В каком состоянии дорога сейчас

Как следует из тендерной документации и заключения Главгосэкспертизы России по проекту, расчетный срок службы дороги давно истек и состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части здесь оценивается как изношенное. Дорога покрылась многочисленными трещинами, в некоторых местах при обследовании специалисты выявили следы размыва грунта, из-за чего вдоль дороги образуется овраг. На одном из участков располагается мост, который также находится не в лучшем состоянии.

В ходе работ предусмотрено усиление имеющейся дорожной одежды и устройство нового дорожного покрытия. В некоторых местах дороги проезжую часть расширят. Чтобы исключить риск водной и ветровой эрозии, прибровочные полосы обочин укрепят засевом семян многолетних трав, а в районе пересекаемых водоохранных зон построят локальные очистные сооружения дождевой канализации.

Кроме того, на участке обустроят 30 примыканий, предусмотрят новые посадочные площадки и автопавильоны в местах остановок общественного пассажирского транспорта, разместят новые дорожные знаки, организуют нерегулируемые переходы.

Ожидается, что ремонтные работы займут около пяти месяцев.

Александр Артемьев