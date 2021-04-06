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Устав сидеть в пробках, жители Куюков начали добираться до Казани пешком

09:13, 06.04.2021 1
Устав сидеть в пробках, жители Куюков начали добираться до Казани пешком
Фото: соцсети

Жители поселка Куюки под Казанью начали ходить на работу и в школу пешком. Едва снег сошел, как люди, уставшие сидеть в пробках, стали ходить до Казани пешком.

На кадрах видно, что пешеходы передвигаются гораздо быстрее автомобилистов, стоящих в пробке. В числе вынужденных пешеходов есть школьники. В кадр автора ролика попал как минимум один ребенок с рюкзаком.

«Власти Татарстана обратите внимание на пробки Куюки — Казань. Нужна альтернативная дорога», — пишет автор поста.

Отметим, что от Куюков до Казани около 8 километров. В комментариях один из пешеходов рассказал, что добрался до магазина «Лента» за один час, двигаясь быстрым шагом.

Ранее было решено создать рабочую группу по строительству и реконструкции дороги Куюки — Богородское. В нее вошли жители деревни Куюки, села Богородское и представители администрации.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:33
    Однако, этого можно было ожидать.
    А учившие в школе логику даже могли предвидеть...
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