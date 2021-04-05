BMW отзывает из России более 400 моделей Х6

«БМВ Русланд Трейдинг» отзывает из России 417 кроссоверов BMW X6 и X6M, которые были реализованы с декабря 2019 года по март 2020-го, сообщает пресс-служба Росстандарта.



Причина отзыва — расслаивание из-за некачественного склеивания на верхнем заднем спойлере с правой стороны. При высоких скоростях в месте некачественного склеивания спойлер может отсоединиться от кронштейна, и это приведет к увеличению шума от движения и создаваемого воздушного потока.

На всех автомобилях проверят задний спойлер со стороны крыши и заменят его при необходимости. Работы проводятся для владельцев бесплатно.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось об отзыве 130 автомобилей BMW из России из-за проблем с торможением.

Маргарита Головатенко