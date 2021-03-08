BMW отзывает ряд автомобилей из России из-за проблем с торможением

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает из России 130 автомобилей BMW X5, X6, X5 M, X6 M, X7, 7-Series, 8‑Series Coupe, 8-Series Gran Coupe и M8 Coupe, которые были реализованы с февраля прошлого года по февраль 2021 года. Об этом сообщает «Автостат».



Отзывают машины из-за неисправности гидравлического узла аппарата тормозной системы — то есть при экстренном торможении ассистент может деактивироваться без предупреждения, а это значит, что тормозной путь будет увеличен. Такая ошибка делает недоступной антиблокировочную систему колес (ABS).

Производитель обещает заменить гидравлический узел аппарата тормозной системы бесплатно для владельцев.

wikipedia.org / M 93 (на фото — BMW X5)

В прошлом году BMW отзывала более 300 автомобилей в России из-за проблем с ремнем безопасности. Отзыву подлежали автомобили BMW M8 (серии F91, F92, F93), X3 M (серия F97), X3 (серия G01), X4 (серия G02), 8-й серии (серии G14, G15, G16), реализованные с января по май 2020 года.

Маргарита Головатенко