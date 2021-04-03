В Казани стало на четверть больше вакансий в сфере развлечений

По итогам I квартала 2021 года в Казани стало больше вакансий в сферах искусства и развлечений, свидетельствует исследование сервиса «Авито.Работа». В целом по России число вакансий в этой сфере выросло на 43%.

Управляющий директор «Авито. Работы» Артем Кумпель отмечает, что вакцинация и постепенное снижение пандемийного напряжения стали толчком к активному найму в сфере развлечений. Сейчас сотрудников ищут кинотеатры, торговые центры и другие организации из этой сферы.

В абсолютных показателях по итогам I квартала 2021 года лидерами по количеству опубликованных вакансий на «Авито» стали работодатели из производства и сельского хозяйства. В Казани на эту сферу приходится около 16% вакансий.

По сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года показатель медианной зарплаты в I квартале увеличился на 3% до 31 000 рублей, в Казани — на 7% (32000 рублей).