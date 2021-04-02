В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли женщина 1950 года рождения и двое мужчин 1935 и 1955 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомических экспертиз, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 2 апреля в Татарстане зарегистрировано 423 случая смерти от COVID-19.

Напомним, в республике по состоянию на утро пятницы с начала пандемии зарегистрировано 19 493 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 16 510 татарстанцев.

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Татьяна Демина