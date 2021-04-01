В Астраханской области на военном складе произошло обрушение кровли — погиб один человек

В Ахтубинске (Астраханская область) на военном складе, принадлежащем Минобороны, произошло частичное обрушение кровли. Один человек погиб, еще двое пострадали, один может находиться под завалами.

По данным администрации города, один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации, у другого травмы средней тяжести, пишет ТАСС.

По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ, которые велись на складе. Площадь обрушения устанавливается.



Татьяна Демина